قد يصل إلى 3 شواكل- الدولار ينهار وبنك اسرائيل يتدخل لوقف النزيف

القدس المحتلة /سما/

حتى إعلان الانتخابات وسقوط الحكومة الإسرائيلية لا يضعفان الشيكل الإسرائيلي الذي أصبح مرة أخرى ، في خضم أزمة كورونا ، من أقوى العملات في العالم.

فيما انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.7٪ إلى 3،227 شيكل ووصل الى أدنى مستوى منذ نوفمبر 1996. مما جعل بنك إسرائيل يتدخل في تداول العملات الأجنبية في الساعات الأخيرة واشترى حوالي ربع مليار دولار في محاولة لمنع العملة من الانهيار.

ولم يعد الاقتصاديون يستبعدون احتمال أن يقترب الدولار من سعر ثلاثة شيكل في الأسابيع المقبلة ، بعد أن انخفض اليوم (الثلاثاء) إلى أدنى مستوى له منذ 24 عامًا.

وتم تداول الدولار في إسرائيل ظهر اليوم بنحو 3.227 شيكل ، مقارنة بسعره الرسمي أمس ، والذي بلغ 3.2510 - بانخفاض نسبته 0.75٪.

وهذا هو أدنى سعر صرف للعملة الأمريكية في إسرائيل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1996 وهو أقل بنس واحد من السعر المنخفض السابق في تموز (يوليو) 2008 ، في خضم أزمة الرهن العقاري.

وقال موقع صحيفة يديعوت احرنوت أنه وفي الأسابيع الأخيرة ، فإن المحاولات المتكررة لبنك إسرائيل لمنع المزيد من الانهيار لسعر الدولار لم تنجح على الأرجح. فمنذ بداية الشهر اشترى بنك إسرائيل بالفعل حوالي 3.5 مليار دولار في نوفمبر ، لكن الدولار انخفض يوميًا في الشهر الماضي ، باستثناء بضعة أيام قليلة ارتفع فيها بمعدل ضئيل ، بسبب مئات الملايين من الدولارات التي حققها بنك إسرائيل ، لكنه انخفض مرة أخرى في اليوم التالي.

منذ بداية العام ، اشترى بنك إسرائيل حوالي 20 مليار دولار من سوق الصرف الأجنبي ، وهو مبلغ أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.

بينما يستمر سعر صرف اليورو في التداول حول 3.95-3.97 شيكل في الأيام الأخيرة - وتم تحديد سعر صرفه عند 3.9573 شيكل أمس .

وأدت الطفرة الجديدة في فيروس كورونا إلى انخفاض الجنيه الإسترليني في الأيام الأخيرة ، على الرغم من أنه استقر قليلاً اليوم وتوقف عن الانخفاض وتم صرفه أمس في إسرائيل بسعر 4.3171 شيكل.

يعود تعزيز الشيكل الإسرائيلي إلى عدة أسباب أبرزها دخول كميات كبيرة من الدولارات إلى إسرائيل من خلال شركات التكنولوجيا وبيع الغاز الطبيعي ، والتي يتم تحويلها إلى شيكل لتمويل المدفوعات في إسرائيل.

من ناحية أخرى ، كانت الحكومة مترددة في إنفاق الأموال في الخارج مؤخرًا ، ويذهب ملايين الإسرائيليين إلى الخارج كل عام لمدة عشرة أشهر ، وبالتالي فإن إمداد الإسرائيليين بالعملة الأجنبية ضئيل.

ويأتي ذلك على الرغم من مغادرة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى دبي الشهر الماضي وكذلك سفر عدة آلاف إلى عدة دول أخرى. كما سيتم إيقاف المغادرين اليوم بسبب الإغلاق الجزئي لمطار بن غوريون ، الأمر الذي يتطلب عزل جميع العائدين من الخارج ومنع السائحين تمامًا من دخول إسرائيل.