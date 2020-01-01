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أيمن عودة: يطالب بلجم الجريمة في البلدات العربية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيمن عودة: يطالب بلجم الجريمة في البلدات العربية



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، اليوم الثلاثاء، إن حياة العامة في إسرائيل يجب أن طالما "نحن العرب" نعيش حياة غير طبيعية، في إشارة الى انتشار الجريمة في البلدات العربية، في ظل تقاعس الحكومة.
 
وأضاف عودة، "ممنوع تكون حياة الدولة طبيعية إذا حياتنا مش طبيعية، يجب أن نفرض هذه المعادلة فرضًا على الجميع وأولهم الحكومة.
 
وأوضح، "لا نريد سلاحًا ويجب القضاء على كل العصابات من خاوه وسوق سوداء واجرام منظم. موقفنا يجب أن يكون واضحًا ويتعمق أكثر وأكثر، إذا حياتنا مش طبيعية ممنوع نسمح أن تكون حياة الدولة".
 
ويطالب فلسطينيو الداخل السلطات الإسرائيلية بمحاربة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة المنتشرة بكثرة في المجتمع العربي.
 
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري نحو 110 ضحية، وهو رقم قياسي في حال قارناه بأعداد الضحايا في السنوات الماضية.

#القائمة العربية المشتركة #اسرائيل #ايمن عودة

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