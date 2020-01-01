  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار أردوغان : نأمل عودة العلاقات الى طبيعتها مع إسرائيل وفتح الباب لشراء أسلحة منها

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار أردوغان : نأمل عودة العلاقات الى طبيعتها مع إسرائيل وفتح الباب لشراء أسلحة منها



انقرة / وكالات /

أبرزت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء، تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات بشكل كامل.

وقال مستشار أردوغان: "نريد شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات الكاملة معها بحلول مارس القادم".

وأضاف "كاسين" خلال حواره مع إذاعة "صوت أمريكا" أن: "إحلال السلام والأمن مهم جدا لإسرائيل وتركيا، بعد مرمرة، لا نريد حادثا آخر مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن نجاح بايدن، يعد دفعة جديدة للجهود المبذولة من أجل إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن تركيا تسعى للتطبيع وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل لكن انقرة استقبلت ردا غير متوقع من تل أبيب.

وأكد الإعلام العبري أن تل أبيب بعثت رسالة لقبرص واليونان مفادها بأن التطبيع المحتمل مع تركيا لن يسفر عنه نتائج وتطوراته يمكن أن تضر بمصالح أثينا ونيقوسيا.

وقال الإعلام العبري إن التوازنات في المنطقة بدأت تتغير، منذ توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع على شبكة الإنترنت لمراقب أن رئيس المخابرات الوطنية التركية كان يجري محادثات سرية مع المسؤولين الإسرائيليين، كجزء من مبادرة أنقرة لتطبيع العلاقات بين البلدين. وأكدت ثلاثة مصادر لـ "المونيتور" إجراء محادثات بين هكين فيدان ومسؤولين في إسرائيل.

توترت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد، منذ حادثة مافي مرمرة في مايو 2010، وتفاقمت بعد قصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد إطلاق النار على مستوطنات جنوبية، عندما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي هناك وقرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس.

#اردوغان #اسرائيل #ياسين اقطاي

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

الرئيس يوجه بالإسراع في الحصول على لقاح "كورونا"

بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل