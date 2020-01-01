مستشار أردوغان : نأمل عودة العلاقات الى طبيعتها مع إسرائيل وفتح الباب لشراء أسلحة منها

انقرة / وكالات /

أبرزت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء، تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات بشكل كامل.

وقال مستشار أردوغان: "نريد شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات الكاملة معها بحلول مارس القادم".

وأضاف "كاسين" خلال حواره مع إذاعة "صوت أمريكا" أن: "إحلال السلام والأمن مهم جدا لإسرائيل وتركيا، بعد مرمرة، لا نريد حادثا آخر مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن نجاح بايدن، يعد دفعة جديدة للجهود المبذولة من أجل إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وفي سياق متصل ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن تركيا تسعى للتطبيع وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل لكن انقرة استقبلت ردا غير متوقع من تل أبيب.

وأكد الإعلام العبري أن تل أبيب بعثت رسالة لقبرص واليونان مفادها بأن التطبيع المحتمل مع تركيا لن يسفر عنه نتائج وتطوراته يمكن أن تضر بمصالح أثينا ونيقوسيا.

وقال الإعلام العبري إن التوازنات في المنطقة بدأت تتغير، منذ توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع على شبكة الإنترنت لمراقب أن رئيس المخابرات الوطنية التركية كان يجري محادثات سرية مع المسؤولين الإسرائيليين، كجزء من مبادرة أنقرة لتطبيع العلاقات بين البلدين. وأكدت ثلاثة مصادر لـ "المونيتور" إجراء محادثات بين هكين فيدان ومسؤولين في إسرائيل.

توترت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد، منذ حادثة مافي مرمرة في مايو 2010، وتفاقمت بعد قصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد إطلاق النار على مستوطنات جنوبية، عندما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي هناك وقرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس.