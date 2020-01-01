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شركة "إلبت" الإسرائيلية تعلن عن صفقتين مع الجيش الهولندي

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "إلبت" الإسرائيلية تعلن عن صفقتين مع الجيش الهولندي



القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "إسرائيل ديفنس" أن شركة "إلبت للنظم" الإسرائيلية، أعلنت اليوم بأنها حظيت بعقد متابعة بقيمة 50 مليون دولار من وزارة الدفاع الهولندية، لتزويد الجيش الهولندي بأنظمة جنود رقمية إضافية وأنظمة راكبة كجزء من توسيع برنامج التحديث للجندي في الجيش الهولندي، حيث سيتم تنفيذ العقد على مدار ثلاثة أعوام.
 
وبموجب العقد، ستورد شركة "إلبت" نُظم جندي رقمي وأنظمة تكامل لمركبات ذات قدرة قتالية شبكية محسّنة، وفيها نظم سيطرة ومراقبة عادية من نوع "TORCH-XTM" ونظم راديو برمجيات من نوع "E-LynXTM".
 
وأشار الموقع إلى أنه تم تصميم الحلول التي سيتم تقديمها لتلبية المتطلبات الفريدة التي حددها مدير المشتريات في وزارة الدفاع الهولندية وتم اختيارها على الأرض من قبل الجيش الهولندي.
 
وقال مدير عام قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسايبر في شركة إلبت للنظم، حاييم دلمر: "يسعدنا أن نمنح الفرصة لمواصلة تزويد الجيش الهولندي بقدرات حرب إلكترونية متقدمة ودعمهم طوال خطة تحديث الجندي، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع وزارة الدفاع الهولندية من أجل بقاء وفاعلية الجنود الهولنديين".
 
ولفت الموقع إلى أن الجيش الهولندي وسّع مشروعه الرقمي الهولندي الذي تم توفيره من قبل شركة "إلبت" قبل نحو عدة أعوام، وفي إطاره أمدت شركة "إلبت للنظم" الجيش الهولندي بأجهزة سيطرة ومراقبة وأجهزة تكتيكية وأجهزة اتصالات رقمية وغيرها.
 
وفي إطار صفقة أخرى، أعلنت شركة "إلبت" أنها حظيت بعقد بقيمة 15 مليون دولار لتوفير نُظم "مايكرو" للرؤية الليلية من نوع "XACT" للجيش الهولندي، والعقد الأول سيتم تنفيذه خلال فترة عامين.
 
ويتضمن إمكانية استمرارية لطلبيات على مدار سبعة أعوام. نظم تم إنتاجها في مصنع "إلسك" لشركة "إلبت" للنظم والموجود في مستوطنة سديروت.
 
وقال مدير عام لواء الاستخبارات في شركة "إلبت" إلعاد أهارونسون: إن "الفوز بالعقد هو استمرارية لعدة عقود مهمة فازت فيها شركة إلبت في الأعوام الماضية في هولندا".

#الجيش الإسرائيلي #وزارة الدفاع الهولندية #الجيش الهولندي

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