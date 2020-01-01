لهذا السبب.. أعضاء لجنة التحقيق في قضية الغواصة يقدمون استقالتهم

القدس المحتلة /سما/

قدم أعضاء لجنة التحقيق في قضية الغواصات، يوم الثلاثاء، استقالتهم بسبب خلاف مع المدعي العام أفيحاي ماندلبليت بشأن نطاق صلاحيات تحقيقهم.



وقال رئيس اللجنة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، إن أعضاء اللجنة قدموا استقالتهم بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل المدعي العام.



وردًا على ذلك، كتب غانتس إلى ماندلبليت وطلب منه السماح بتعيين أعضاء جدد في اللجنة.



وقال غانتس: "في ضوء الأهمية الكبيرة للقضية، أحثه على استكمال عملية التحقيق بشكل عاجل والسماح للجنة ببدء العمل لأنها قضية ذات أهمية قصوى للأمن والاقتصاد والجمهور".



وقبل شهر، أعلن غانتس بدء التحقيق في قضية الغواصات، فيما اعتبر أنها ضربة موجهة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومع ذلك، طلب ماندلبليت لاحقًا من غانتس تأجيل التحقيق في هذه القضية.



وتدور قضية الغواصة، المعروفة باسم القضية 3000، حول مزاعم بوجود مخطط رشوة ضخم في عملية شراء الدولة بمليارات الشيكل لسفن بحرية من شركة بناء السفن الألمانية تيسينكروب.