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الصحة الاسرائيلية: نحن في وضع مصيري.. ولا مفر من إغلاق ثالث بسبب انتشار كورونا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: نحن في وضع مصيري.. ولا مفر من إغلاق ثالث بسبب انتشار كورونا



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الثلاثاء، إنه لا مفر من فرض إغلاق شامل ثالث في أعقاب تزايد انتشار فيروس كورنا.
 
وأضاف إدلشتاين، "لقد أهدرنا قطار اللجم المشدد، ولا مفر من إغلاق، نحن على أعتاب موجة ثالثة من كورونا. نحن في وضع مصيري وينبغي أن ندير الأمور بواسطة التطعيم واللجم. وسيستغرق تأثير اللقاحات بين شهرين إلى ثلاثة".
 
بدوره، قال منسق مكافحة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، إن أغلاقًا شاملًا آخر في أعقاب تزايد انتشار الفيروس في الأيام الأخيرة "مطروح بكل تأكيد"، وأنه ينبغي اتخاذ "خطوات فورية" من أجل تقليص انتشار كورونا.
 
وأضاف أش، في مقابلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "إذا اتبعنا اللجم المشدد فإنه سيستمر خمسة أسابيع تقريبًا، من أجل خفض عدد المرضى المؤكدين بشكل كبير. بينما إغلاق كامل سيكون أقصر، وفي تقديري أنه سنضطر إلى إغلاق لحوالي ثلاثة أسابيع".
 
وحسب تقرير مركز المعلومات لمكافحة كورونا، الصادر اليوم، فإنه "من دون خطوات لجم شديدة أخرى، وبالاستناد إلى وتيرة انتشار الوباء الحالية، فإنه سنتجاوز العشرة آلاف مريض يوميًا بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المقبل". وأشار التقرير إلى ارتفاع مُعامل تناقل عدوى كورونا (R) وهو يتراوح بين 1.2 – 1.3.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل #اسرائيل #يولي إدلشتاين

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