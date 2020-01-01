رابط مشاهدة مباراة الوحدة والعين بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة العين والوحدة بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 22 كانون أول / ديسمبر 2020 في إطار لقاءات تاسع أسابيع دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الوحدة والعين مباشر تعرض هذا المساء من استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية على القناة السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي.

وقالت القناة السعودية إن الاستيديو التحليلي لمباراة العين والوحدة يبدأ الساعة 06:00 بتوقيت الرياض، فيما يطلق الحكم صافرة بداية أحداث اللقاء عند السادسة وعشرين دقيقة.

وعاد العين للتراجع مجددا بعد أن استفاق قبل ثلاث جولات، إذ يملك في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي حاليا 7 نقاط في المركز الرابع عشر بفارق هدف واحد أمام النصر.

رابط مباراة العين والوحدة مباشر:

ويشبه حال الوحدة نظيره العين، إذ لم يحقق سوى تسع نقاط من ثمانية لقاءات بالدوري السعودي، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية كي يتقدم بجدول الترتيب قبل اشتداد المنافسة.

وبدأ العين الموسم الكروي الجديد بشكل سيء، ثم تراجعوا إلى الخلف كثيرا، قبل أن يحققوا انتصارين متتاليين وابتعدوا قليلا عن ضمك والنصر في ظل صراع شرس للهروب من القاع.

ويستعد الوحدة في الجولة العاشرة للعب ضد أبها ثم الاتفاق والفتح وضمك والنصر والشباب، في حين يستضيف العين منافسه التعاون قبل مواجهة أبها والنصر والاتحاد.