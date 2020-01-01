  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم واسناد للأسرى في طولكرم

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

 

شارك عدد من ذوي الأسرى ونشطاء وفصائل العمل الوطني، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم واسناد مع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى، نظمت أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم.

ووجه المعتصمون التحية للأسرى على صمودهم في وجه ممارسات الاحتلال بحقهم، مؤكدين تضامنهم معهم ونصرة لقضيتهم العادلة، في وجه إجراءات إدارة السجون التي تمعن في ممارساتها القمعية والتعسفية، وتحديدا الإهمال الطبي المتعمد.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون، والتي تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى، وبالتالي ارتفاع أعداد الأسرى المرضى بأمراض مزمنة كالسرطان، مما يهدد حياتهم بالخطر والموت.

ودعوا المجتمع المحلي بكافة فئاته ومؤسساته، إلى التفاعل مع قضية الأسرى ومساندتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات التضامنية معهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل لدعم حريتهم التي آن الأوان لتحقيقها.

وقال الأسير المحرر صهيب جبعيتي من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم والذي قضى 16 عاما في سجون الاحتلال وأفرج عنه عام 2018: "نحن على أبواب عام جديد، وما زال الأسرى يتعرضون للإهمال الطبي والمضايقات من قبل السجانين، فأصبحوا يعيشون ما بين مطرقة السجان وسنديان الكورونا التي تفتك بهم، لنقف اليوم متضامنين معهم و نناشد جميع المؤسسات والإنسانية والحقوقية لرفع المعاناة عن الأسرى والضغط نحو تحريرهم فورا".

بدوره، أكد منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، أن هذه الوقفة الأسبوعية رسالة وطنية تعبر عن عمق العلاقة الوطنية والتضامنية لنصرة الأسرى، وتجديد العهد لهم بأن نبقى على دربهم وعلى قضاياهم الوطنية حتى تحقيق حلمهم بالحرية والاستقلال والعودة ولإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

 وقال:"هؤلاء الأسرى ضحوا من أجل قضية عادلة وأهداف وطنية، وسنعمل على تحقيقها لتكتمل الفرحة بحريتهم ويكون لنا كيان وطني فلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة"، مناشدا كافة المؤسسات الدولية من حقوقية وإنسانية بالضغط على الاحتلال لتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعطي للأسرى حقوقهم المشروعة.

#الأسرى #طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

الأخبار الرئيسية

بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة