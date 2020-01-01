  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين



رام الله / سما /

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا مع رئيس فلسطين محمود عباس حيث ناقشا قضايا عدة.

وتحدثا الرئيسان عن مكافحة فيروس كورونا وإمكانية تقديم لقاحات روسية إلى فلسطين، وجاء في البيان أن الحديث جرى بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

وذكر البيان أنه "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إجراء عمليات تسليم محتملة للقاحات روسية الصنع إلى فلسطين".

وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين أنه تمت مناقشة "قضايا التسوية في الشرق الأوسط، وأكد فلاديمير بوتين استعداد روسيا لمواصلة المساعدة في تحقيق حل عادل وطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام إمكانات اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين".

في سياق متصل، أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن فلسطين تبحث مع روسيا الاتحادية إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة

ملادينوف : 50% من المستوطنات يقع في عمق الضفة