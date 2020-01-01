شاب يقتل شقيقتيه في العراق .. هكذا برر جريمته !!

أثار مقتل فتاتين في مقتبل العمر بطلقات نارية، على يد شقيقهما في العراق، الرأي العام وذلك بعد كشف تفاصيل الجريمة المروعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشقيقتين “زهراء وحوراء” تعرضتا لطلقات نارية من “مسدس” شقيقهما، حيث تلقت إحداهن ٦ طلقات والأخرى ٤ طلقات وهو في حالة سكر.

وأكدت وسائل إعلام أنه ادعى قتلهما بدافع الشرف وذلك لتخفيف الأحكام بحقه وإيجاد مبرر لا يجرمه المجتمع.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، توضيحا بشأن حادثة مقتل الفتاتين على يد شقيقهما شرقي بغداد. وقال مدير إعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان صحفي، امس الاثنين، إن “حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء علي يد شقيقهما حدثت ضمن مدينة الصدر”.

وأضاف، أن “شقيق الضحيتين ادعى أن الحادثة جريمة شرف، فيما بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة”.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان “حق زهرا وحورا” ليتصدر بدوره قائمة الترند في تويتر.