هيئة الأسرى: 700 حالة مرضية في صفوف الاسرى بينهم 40 حالة مستعصية

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد نحو 700 حالة مرضية في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 40 حالة مستعصية.

ولفت المستشار الاعلامي للهيئة حسن عبد ربه ، بأن الحالات المرضية تتنوع ما بين مشاكل في المعدة والأمعاء، والشلل والاعاقة، وحالات البتر، إضافة لوجود 10 حالات مرضية بأورام سرطانية، والتي كان آخرها الأسيرين عماد أبو رموز ونضال أبو عاهور.

وأشار الى أن هناك 250 حالة مرضية صعبة تحتاج لعلاج وتدخل جراحي متواصل، منها 40 حالة مستعصية، كأمراض القلب، والسرطان، وزراعة منظم، وبعض حالات البتر والاعاقة، الأمر الذي يشير للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى.

وأكد أن هذا الأمر يتطلب ارسال لجنة طبية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة حالات الأسرى المرضى.