اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا تسلم مذكرة احتجاجية للأونروا

غزة / سما/

سلمت اللجنة الشعبية للاجئين- مخيم جباليا بمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة احتجاجية للأونروا إزاء ما اتخذته من قرارات لتقليص خدماتها خاصة القرار المتعلق بما أسمته (توحيد السلة الغذائية - الكوبونة الصفراء والبيضاء).

وأضافت اللجنة في بيان صحفي وصل سما نسخة منه، "المذكرة التي تم تسلميها لمدير الأونروا بمحافظة شمال غزة تشير إلى خطورة توقيت اتخاذ وتنفيذ تلك القرارات التي تتزامن مع محاولات تنفيذ المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية وإنهاء و تصفية قضية اللاجئين محذرة في الوقت نفسه من مغبة التساوق مع تلك المخططات الخبيثة".

ودعت إدارة الأونروا بالتراجع والعدول عن تلك القرارات والتي ستلقى مجابهة كي لا يتم تنفيذها مثلما أرادت.

وأكدت على رفضها لتلك القرارات وضرورة مجابهتها سيما وأنها تشكل مساسا بحقوق اللاجئين وتؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لهم.

وعبرت عن استنكارها لإصرار إدارة الأونروا على تنفيذ قراراتها و التي تأتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني فضلا عن تزامنها مع المحاولات العدوانية الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية ومحاولات تمرير صفقة القرن و تصفية قضية اللاجئين.

وشددت على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الوطنية والالتزام وطنيا بالدفاع عن اللاجئين وحقوقهم من خلال تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وتوجيه المذكرات المطلبية كي تتراجع إدارة الاونروا عن قراراتها.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الوقفة الجماهيرية الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة في مخيم جباليا يوم غد الأربعاء عند الساعة 11 صباحا أمام مركز توزيع التموين في جباليا.