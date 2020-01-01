  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا تسلم مذكرة احتجاجية للأونروا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا تسلم مذكرة احتجاجية للأونروا



غزة / سما/

سلمت اللجنة الشعبية للاجئين- مخيم جباليا بمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة احتجاجية للأونروا إزاء ما اتخذته من قرارات لتقليص خدماتها خاصة القرار المتعلق بما أسمته (توحيد السلة الغذائية - الكوبونة الصفراء والبيضاء).
وأضافت اللجنة في بيان صحفي وصل سما نسخة منه، "المذكرة التي تم تسلميها لمدير الأونروا بمحافظة شمال غزة تشير إلى خطورة توقيت اتخاذ وتنفيذ تلك القرارات التي تتزامن مع محاولات تنفيذ المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية وإنهاء و تصفية قضية اللاجئين محذرة في الوقت نفسه من مغبة التساوق مع تلك المخططات الخبيثة".
ودعت إدارة الأونروا بالتراجع والعدول عن تلك القرارات والتي ستلقى مجابهة كي لا يتم تنفيذها مثلما أرادت.
وأكدت على رفضها لتلك القرارات وضرورة مجابهتها سيما وأنها تشكل مساسا بحقوق اللاجئين وتؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لهم.
وعبرت عن استنكارها لإصرار إدارة الأونروا على تنفيذ قراراتها و التي تأتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني فضلا عن تزامنها مع المحاولات العدوانية الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية ومحاولات تمرير صفقة القرن و تصفية قضية اللاجئين.
وشددت على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الوطنية والالتزام وطنيا بالدفاع عن اللاجئين وحقوقهم من خلال تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وتوجيه المذكرات المطلبية كي تتراجع إدارة الاونروا عن قراراتها.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الوقفة الجماهيرية الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة في مخيم جباليا يوم غد الأربعاء عند الساعة 11 صباحا أمام مركز توزيع التموين في جباليا.

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

الأخبار الرئيسية

بوتين يناقش مع الرئيس عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة