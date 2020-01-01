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ثري "مصري" يطلق زوجته دون علمها ويعيش معها 14 عاما!

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثري "مصري" يطلق زوجته دون علمها ويعيش معها 14 عاما!



فوجئت أرملة رجل ثري من مدينة المنصورة المصرية بأن زوجها طلقها قبل 14 عاما وعاش معها دون أن تعلم بطلاقها حتى وفاته.

وقام الزوج بإيداع قسيمة طلاق زوجته في خزانته الخاصة، وأخفى عنها أنه طلقها وظل يعيش معها إلى أن مات.

وذكرت صحيفة الأخبار المصرية أن "الزوجة صعقت عندما فتحت خزانته بعد موته حيث وجدت وثيقة الطلاق التي أوضحت أنه طلقها من السنة الأولى".

وتقدمت الزوجة إلى محكمة المنصورة للأحوال المدنية وطالبت بحقها في الميراث لأن زوجها غشها طيلة 14 سنة.

لكن أولاد زوجها عارضوها وقالوا إنه "لا يمكن أن يعترف لها الشرع بصفة الورثة والثابت أنها مطلقة منذ 14 سنة".

وبعد المرافعات حكمت المحكمة بأن الطلاق الذي ثبت في كلمة واحدة يمكن للزوج الرجوع عنه بدون محلل وعينت حارسا على تركة المتوفى وأحالت الدعوى لإثبات أن الزوجة عادت إليه بعد الطلاق.

#الطلاق #الزوج #الزوجة #مصر

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