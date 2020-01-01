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وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1808 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واشارت الكيلة الى ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية " بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1"، و12 وفاة حالة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14)"، قطاع غزة (516).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (343)، الخليل (174)، طوباس (16)، نابلس (108)، رام الله (230)، جنين (137)، سلفيت (43)، طولكرم (61)، قلقيلية (52)، أريحا (14)"، قطاع غزة (630).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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