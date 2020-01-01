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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ألابا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ألابا



وكالات / سما /

أصبح النمساوي ديفيد ألابا، لاعب فريق بايرن ميونيخ ، قريبًا من التوقيع لصالح ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وتأزم موقف ألابا للتجديد مع بايرن ميونيخ، ليفتح الاهتمام أمام العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضمه بعد انقاء موسمه الأخير الجاري، على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد أصبح قريبًا من أي وقتٍ مضى للحصول على توقيع اللاعب متعدد الاستخدامات في الملعب وبشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع البايرن.

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان يرغب في ضم اللاعب في عدة مرات سابقة، نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه، ومع الحصول على العديد من الخبرات وبعمر 28 عامًا فإن مسئولي الميرينغي يرغبون في ضمه أكثر من السابق.

وأوضحت أنه مع تبقي موسم واحد في عقد النمساوي وفي ظل أزمة اقتصادية ضربت ريال مدريد، لم يدخل النادي في مفاوضات لضم ألابا، ولكن مع انتهاء عقد المدافع وعدم التوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ حول التجديد، سيكون الأمر مفتوحًا أمام بطل الدوري الاسباني.

ورغم وجود اهتمامات من جانب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وأيضًا ليفربول وتشيلسي، إلا أن ريال مدريد هو الأقرب للتوقيع مع ألابا، خاصة وأن الميرنغي لن يواجه صوبة من الناحية الاقتصادية في راتب اللاعب لأنها ستكون صفقة مجانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ألابا يريد خوض تجربة في الليغا، وبالنظر إلى الأندية فهناك ريال مدريد وبرشلونة فقط الذين يمكنهم غلق الصفقة، ومع وضع البلاوغرانا الاقتصادي والاستقرار على مدافع بالفعل، إيريك غارسيا، تميل الكفة بالنسبة للاعب النمساوي إلى الميرنغي.

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