سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك نجم حراسة مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانتقل يان أوبلاك ابن 27 عاماً للعب في صفوف أتلتيكو مدريد صيف عام 2014، قادماً من بنفيكا البرتغالي بمبلغ 16 مليون يورو، لتعويض رحيل تيبو كورتوا.

وبعدها بات يان أوبلاك واحداً من أهم حراس المرمى في أوروبا والعالم، ومن ضمن أفضل ثلاثة حراس في العالم بالوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان مهتمة بضم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون الحارس رقم واحد في النادي الباريسي لسنوات طويلة.

وأكملت الصحيفة أن الحارس السلوفيني يان أوبلاك لا يمانع مسألة انضمامه لباريس سان جيرمان من أجل خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، بعد ست سنوات ناجحة مع الروخيبلانكوس.

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع تحرك إدارة باريس سان جيرمان في الأيام القادمة من أجل التفاوض مع أتلتيكو مدريد حول التعاقد مع أوبلاك، وحسم الصفقة مبكراً.