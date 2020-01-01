  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك نجم حراسة مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانتقل يان أوبلاك ابن 27 عاماً للعب في صفوف أتلتيكو مدريد صيف عام 2014، قادماً من بنفيكا البرتغالي بمبلغ 16 مليون يورو، لتعويض رحيل تيبو كورتوا.

وبعدها بات يان أوبلاك واحداً من أهم حراس المرمى في أوروبا والعالم، ومن ضمن أفضل ثلاثة حراس في العالم بالوقت الحالي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان مهتمة بضم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون الحارس رقم واحد في النادي الباريسي لسنوات طويلة.

وأكملت الصحيفة أن الحارس السلوفيني يان أوبلاك لا يمانع مسألة انضمامه لباريس سان جيرمان من أجل خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، بعد ست سنوات ناجحة مع الروخيبلانكوس.

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع تحرك إدارة باريس سان جيرمان في الأيام القادمة من أجل التفاوض مع أتلتيكو مدريد حول التعاقد مع أوبلاك، وحسم الصفقة مبكراً.

#باريس سان جيرمان #أتلتيكو مدريد #جان أوبلاك #أوبلاك

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1808 حالات تعاف

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة

ملادينوف : 50% من المستوطنات يقع في عمق الضفة