مباراة الأمل عطبرة السوداني وسالتياس البوركيني بث مباشر .. تردد قناة النيل الأزرق

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، رابط مشاهدة مباراة الأمل عطبرة السوداني ضد ساليتاس البوركيني بث مباشر في دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الأمل عطبرة وساليتاس مباشر في أفريقيا اليوم تنطلق الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وطرابلس، الرابعة لدى مكة المكرمة وبغداد والكويت والدوحة.

وأعلنت الجماهير السودانية عن دعم ممثلها الوحيد في الكونفدرالية لهذا العام، بالإضافة إلى فريقي المريخ والهلال المشاركين في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم غد الأربعاء.

تردد قناة النيل الأزرق:

وأفادت بأن مباراة الأمل السوداني تنقل مباشرة على قناة النيل الأزرق الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات التي يمكن مشاهدتها على القمر الصناعيل عرب سات ونايل سات.

وأوضحت أن تردد قناة النيل الأزرق الفضائية على النايل سات هو: 12688 / 30000 جهاز HD، في حين يمكن ضبطتها على عرب سات: 12523 / 27500 و لكن البث متوقف و غير ثابث.

رابط مباراة الأمل عطبرة مباشر: اضغط هنا

وتقام مباراة أمل عطبرة بالتزامن مع مواجهات أخرى في البطولة الأفريقية، إذ يلعب نابسا ستارز الزامبي ضد يونياو دو سونجو، المقاولون العرب أمام النجم الساحلي التونسي.

كما تشهد الكونفدرالية مباراة ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي واورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، الاتحاد الليبي أمام بيراميدز المصري، جيندارميري ناشونال وشبيبة القبائل الجزائري.