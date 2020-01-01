  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت تجارية وكراجات شرق القدس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسات ومنشآت تجارية وكراجات قرب قرية السواحرة، وفي جبل المكبر، وبلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن جرافات وآليات لجيش الاحتلال يرافقها عدد من الدوريات اقتحمت، اليوم الثلاثاء، كراجات ومنشآت تجارية على طريق وادي النار قرب حاجز "الكونتينر" العسكري، وشرعت بهدمها وتفكيكها ومصادرة محتوياتها.

كما هدمت كراجا لتصليح المركبات في جبل الكبر وآخر في العيزرية شرق المدينة.

وقال المقدسي اكرم فؤاد شقيرات ، إن بلدية الاحتلال بالقدس هدمت كراج "ميكانيك" لتصليح المركبات مملوكا له مكونا من الطوب والحديد والزينكو، بالإضافة إلى مدخل الكراج في حي الصلعة من جبل المكبر، مضيفا أنها عاثت خرابا وفسادا في أرضه المجاورة خلال عملية الهدم.

وفي العيزرية أفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال هدمت كراجا لتصليح المركبات تعود ملكيته إلى المواطن محمود الباشا، في واد الجير، الطريق الرابطة بين بلدات العيزرية والسواحرة وأبو ديس، بحجة عدم الترخيص.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

الأخبار الرئيسية

حسن نصر الله محمي... تقرير يبرز مخاوف "حزب الله" من "ضربة الأيام الأخيرة"

مسؤول بوزارة التنمية: إعادة مخصصات الشؤون لمن قطعت والعودة لصرف 4 شيكات العام المقبل

12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة

ملادينوف : 50% من المستوطنات يقع في عمق الضفة

كندا تقدّم للأونروا مساعدة بقيمة 70 مليون دولار أميركي