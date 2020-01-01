هدف عمر السومة التاريخي في مباراة الأهلي والفتح بالدوري السعودي (شاهد)

الرياض / سما

قاد عمر السومة، فريقه أهلي جدة، للفوز على ضيفه الفتح، بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، على الملعب الرديف بالجوهرة المشعة، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل السومة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، ليصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 127 هدفًا.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط.

وشكلت الجهة اليسرى لأهلي جدة، منذ بداية الشوط الأول، مصدر إزعاج على مرمى الفتح، بفضل تحركات المؤشر وليما واندفاع ميتريتا من الخلف للأمام.

ويستعد الأهلي في الجولة القادمة لمواجهة الرائد ثم التعاون والقادسية قبل موقعة الهلال، في حين يلاقي الفتح نظيره الفيصلي وضمك والوحدة والتعاون والقادسية والرائد بالدوري المحلي.