زيدان ولوبيتيجي يتقاسمان جائزة أفضل مدرب في الليغا

وكالات / سما /

تقاسم زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وجولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي إشبيلية، جائزة ميجيل مونيوز لأفضل مدرب في الدوري الإسباني موسم 2019-2020، المقدمة من صحيفة “ماركا”.

ونجح زيدان في قيادة النادي الملكي للتتويج ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد ثلاث مواسم من آخر لقب يحققه والذي جاء تحت قيادة المدرب الفرنسي أيضًا.

واستطاع ريال مدريد تحقيق نتائج رائعة بعد عودة النشاط الكروي عقب التوقف بسبب جائحة كورونا إذ انطلق كالسهم ليفوز بـ 10 مباريات من أصل 11 له في الدوري الإسباني ليسبق غريمه اللدود برشلونة إلى اللقب.

وقال زيدان، تعقيبًا على فوزه بالجائزة: “أنا لم أقل الكثير للاعبي فريقي بعد التوقف، لأن ما أراد اللاعبون فعله هو العودة للعب كرة القدم وقد فعلوا ذلك بطريقة رائعة، أعتقد أنهم كانوا جائعين لإنهاء الدوري كأبطال وهذا ما حققوه، هذه الجائزة لهم تمامًا”.

وعن تذبذب النتائج والأداء هذا الموسم، رد زيدان: “ما يمكننا تكراره هو المجهود، وأن نؤمن بما نفعله ولا شئ آخر، والبقية نتيجة، إذا بذلنا كل ما لدينا في الملعب، يمكننا تحقيق الإنجازات لأننا جيدين للغاية”.

وعلى الجانب الآخر، تحدث لوبيتيجي، الفائز الآخر بالجائزة بعد احتلال فريقه المركز الرابع الموسم الماضي في الدوري الإسباني كما حقق لقب الدوري الأوروبي، قائلًا: “إنه لشرف لي أن أتشارك هذه الجائزة مع النادي واللاعبين، هؤلاء المسؤولين عن العام الجيد الذي تمكننا أن نعيشه”.

وعن ما مكنه من تكوين فريق بعقلية البطل في أقل من عام، رد لوبيتيجي: “عقلية الفريق، العمل، والإيمان، والحب، جعلونا نصل إلى النهائي (الدوري الأوروبي)، لقد كنا متحمسين للغاية وطموحين للغاية لتحقيق النجاح”.