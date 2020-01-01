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الاحتلال يعتقل مواطنا ويوقف العمل ببئر مياه جنوب الخليل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا واوقفته عن استكمال حفر بئر لجمع مياه الأمطار، وصادرت معدات الحفر.

وافاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سليمان البطاط، خلال عمله في حفر بئر لجمع مياه الأمطار في خربة زانوتا شرق الظاهرية، والقريبة من مستوطنة "عتنائيل" والمنطقة الصناعية للمستوطنات، وصادرت معدات الحفر، بحجة ان المنطقة مصنفة (ج).

يذكر أن منطقة زانوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مستهدفة من جانب الاحتلال وتم هدم خيم وبركسات للمواشي خلال الأسبوع الماضي في خطوة تستهدف طرد المواطنين منها لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال

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