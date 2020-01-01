غزة: الاسعاف والطوارئ تنجز نحو 100 ألف مهمة خلال العام الحالي

غزة / سما /

أكد الدكتور إياد أبو زاهر مدير عام الاسعاف والطوارئ على الجهوزية التامة لطواقم الاسعاف على مدار الساعة استعدادا لتقديم الخدمة للمرضى.



وأوضح في بيان صحفي وصل معا أنه تم إنجاز نحو 100 ألف مهمة عمل خدماتية منذ بداية العام الحالي 2020، مشيرا إلى دور الوحدة في منظومة الخدمات الصحية، وتداخلها مع كافة الخدمات والمكونات الصحية في القطاع.



وذكر أن فرق الإسعاف والطوارئ تعكس حرصها على أداء العمل والمثابرة والحرص على تعزيز مؤشرات إنقاذ الحياة من خلال سرعة الأداء والتعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزة.



ولفت أن عدد مهام العمل لحالات كورونا التي تم نقلها منذ بداية يناير وحتى منتصف ديسمبر من العام الحالي 2020 بلغت أكثر من (22) ألف مهمة عمل، ومنها ما يزيد عن (20) ألف مهمة نقل لمرضى الحجر الصحي، إضافة إلى نقل آلاف العينات الطبية فحص لمرضى كورونا، ومئات مهام تغطية مناطق الحجر الصحي.