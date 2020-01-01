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خيانة داخلية.. الليكود يفصل عضوين من قائمته بالكنيست

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خيانة داخلية.. الليكود يفصل عضوين من قائمته بالكنيست



القدس المحتلة / سما /

أعلن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فصل اثنين من أعضاء حزبه في الكنيست، بعد أن وجها ضربة للحزب وصفت بأنها "خيانة" في أعقاب مخالفتهما الإجماع داخل الحزب بالتصويت على تمرير مشروع قانون يسمح بتأجيل تمرير الميزانية، ما يسمح بتأجيل إمكانية التوجه لانتخابات جديدة.

وقدم رئيس فصيل الليكود في الكنيست ميكي زوهار، طلبًا رسميًا إلى رئاسة الكنيست لفصل العضوين، وهما ميشال شير سيجمان وشارون هيسكيل.

وصوتت سيجمان ضد مشروع القانون، حيث أعلنت بعد التصويت انضمامها للمنشق عن الحزب، جدعون ساعر، الذي أعلن تأسيس حزب سياسي جديد، فيما تغيب هيسكيل عن حضور الجلسة.

وكانت الأغلبية صوتت ضد مشروع القانون، ما يعني أن إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة في حال تم فعليًا عند منتصف هذه الليلة حل الكنيست.

#اسرائيل #الليكود #الكنيست #انتخابات الكنيست

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