ناشطان خليجيان يصفان جنود الجيش الإسرائيلي بـ”الأبطال الذين يحمون النساء والأطفال” (فيديو)

أثار ناشطان خليجيان غضبا على مواقع التواصل بعد أن دافعا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصفا الجنود الإسرائيليين بالأبطال، الذين يحمون النساء والأطفال.

وظهر الناشط الإماراتي ماجد السارة والنشاط البحريني أمجد طه في مقابلة مع الناشط الإسرائيلي حنانيا نفتالي أثناء زيارتها إلى إسرائيل.

وشارك نفتالي، مقطع فيديو عبر صفحته بتويتر، معلقا عليه: “يجب أن تشاهد: مقابلة حصرية مع وفد إسلامي إماراتي في إسرائيل. إجاباتهم ستصدمك!”.

ويظهر طه والسارّة وهم يعبران عن فرحتهما بتواجدهما في إسرائيل ودفاعهما عن جيش الاحتلال وسط ذهول من نفتالي، بحسب موقع “الجزيرة مباشر”.

MUST WATCH: Exclusive Interview With Emirati Muslim Delegation In Israel. Their answers will SHOCK YOU!



