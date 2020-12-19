ناشطان خليجيان يصفان جنود الجيش الإسرائيلي بـ”الأبطال الذين يحمون النساء والأطفال” (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

أثار ناشطان خليجيان غضبا على مواقع التواصل بعد أن دافعا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصفا الجنود الإسرائيليين بالأبطال، الذين يحمون النساء والأطفال.

وظهر الناشط الإماراتي ماجد السارة والنشاط البحريني أمجد طه في مقابلة مع الناشط الإسرائيلي حنانيا نفتالي أثناء زيارتها إلى إسرائيل.

وشارك نفتالي، مقطع فيديو عبر صفحته بتويتر، معلقا عليه: “يجب أن تشاهد: مقابلة حصرية مع وفد إسلامي إماراتي في إسرائيل. إجاباتهم ستصدمك!”.

ويظهر طه والسارّة وهم يعبران عن فرحتهما بتواجدهما في إسرائيل ودفاعهما عن جيش الاحتلال وسط ذهول من نفتالي، بحسب موقع “الجزيرة مباشر”.

MUST WATCH: Exclusive Interview With Emirati Muslim Delegation In Israel. Their answers will SHOCK YOU!



Thanks to @sharakango, @DrAlsarrah, @Amjadt25 pic.twitter.com/Enhg0FJXjb — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) December 19, 2020

وقال الناشط الإسرائيلي خلال الفيديو ستفاجأون بوجهة نظرهما حيث قالا إن الجنود الإسرائيليين يقومون بحماية الأطفال والنساء.

وسألهما الناشط الإسرائيلي: “هل أنتم خائفون من وجودكم في إسرائيل وذلك لأن وسائل الإعلام العربية تقول إن إسرائيل تقمع العرب وإنها بلد خطير وإنها في حرب مستمرة؟”.

لكن طه والسارة نفيا ما أسمياه بالخداع حول إسرائيل، مؤكدين أنها أرض التنوع والسلام والازدهار والتعايش.

وقال الناشط البحريني أمجد طه: “اليهود والعرب والناس من مختلف الطوائف يتعايشون ويعملون سويا في تناغم داخل إسرائيل”.

وأضاف: “ذهبنا إلى الجولان ووجدنا الجنود الإسرائيليين يحمون الحدود ويساعدون اللاجئين السوريين والأطفال”.

وتابع طه: “يجب توجيه الشكر لهؤلاء الجنود لمحاربتهم الإرهاب وحزب الله والديكتاتور السوري والنظام الإيراني الذي يدعم الكثير من الإرهابيين والمليشيات في غزة وعبر العالم”.

بينما قال الناشط الإماراتي ماجد السارة: “هؤلاء الجنود الأبطال لن تراهم في الميديا ولا عبر شاشات التلفزيون أو السينما ولكن ستشاهدهم فقط في الواقع وهم يقومون بالحفاظ على حياة الكثير من الأطفال والنساء”.

وتدخل الناشط الإسرائيلي أثناء حديث السارة قائلا: “هل تقصد الجيش الإسرائيلي؟ وأجاب السارة: نعم الكثير من المرات قابلنا الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بعمل رائع في إنقاذ حياة الناس في الكثير من الجوانب الإنسانية يجب على الإنسانية أن تشكر الجنود لأنهم يحمون الإنسانية”.

وصبّ عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي غضبهم على طه والسارة، وقالوا إن جيش الاحتلال “مجرم” يقتل الأطفال والنساء، بعكس ما يدعيه الناشطان.

"القدس العربي"