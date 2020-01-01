وزير إماراتي يتهم الإعلام القطري بتقويض جهود المصالحة الخليجية

ابو ظبي/سما/

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء الإعلام القطري بتقويض جهود المصالحة.

وكتب قرقاش على موقع تويتر :”الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق … ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن “الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية”، وأنه “سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.