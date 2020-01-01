الغارديان: اختراق هواتف “آيفون” الخاصة بصحفيي شبكة “الجزيرة” القطرية

لندن/وكالات/

قالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية إن العديد من صحفيي شبكة عربية تعرضوا للاختراق والتجسس، بعد استغلال ثغرة موجودة في هواتفهم “آيفون”.

اكتشف مختبر “سيتيزن لاب” أن المخترقين استخدموا برنامج “NSO Group” المعروف بـ”كيسمت” لاختراق هواتف “آيفون” الخاصة بـ37 صحفيا معظمهم من شبكة “الجزيرة” القطرية، باستخدام ثغرة في خدمة الرسائل “iMessage”، كانت موجودة منذ عام تقريبا.

ولم تترك عمليات اختراق الهواتف أي أثر وراءها، وكانت تسمح بالوصول إلى كلمات المرور وصوت الميكروفون وحتى التقاط الصور.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان”، فإن الثغرة يبدو أنها لا تعمل مع تحديث “آي أو إس 14″، وهو الأحدث على هواتف “آيفون”.

من جانبها، قالت مجموعة “NSO” إنها لم تكن على دراية بادعاءات مختبر “سيتيزن لاب”، وأكدت أنها لا تملك حق الوصول إلى بيانات المستخدمين، وقالت إنها تحقق في أي حالة يوجد فيها “دليل موثوق على سوء الاستخدام” من قبل العملاء، وأن البرنامج مخصص فقط لملاحقة المجرمين.

فيما قالت شركة “آبل” إنها لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من مزاعم موقع “سيتيزن لاب”، لكنها قالت إن الاختراق كان “مستهدفا للغاية”، وأنها تحث مستهليكها دائما على تثبيت أحدث إصدار من نظام تشغيلها “آي أو إس” لتفادي أي عمليات اختراق لأجهزتهم.