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12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2163 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 630 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 34390 إصابة بينها 9574 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 24533 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 283 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 203.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #فيروس كورونا في غزة

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