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ليبرمان يدعو مجددًا لتحالف يُسقط نتنياهو

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يدعو مجددًا لتحالف يُسقط نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

دعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى استكمال خطوات إسقاط بنيامين نتنياهو من الحكم بعد إفشال تمرير قانون تأجيل الميزانية، الليلة الماضية في الكنيست.

وجدد ليبرمان دعوته في تصريحات لإذاعة كان العبرية، إلى تشكيل تحالف علماني- ليبرالي، يضم إلى جانبه، جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد - وحدة لإسرائيل، ويائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، ونفتالي بينيت زعيم اليمين الجديد.

وقال ليبرمان، إن مثل هذا التحالف سيسمح بوجود 64 مقعدًا يمكن من خلاله تشكيل ائتلاف حكومي، معربًا عن أمله في أن يكون حزب ساعر أملًا جديدًا فعلًا، وليس نسخة جديدة من حزب أزرق - أبيض.

ورجح أن يتم التوجه لانتخابات رابعة قريبًا، مشيرا إلى أنه يرى بأن هناك اليوم خيارا حقيقيا لتشكيل ائتلاف دون نتنياهو.

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