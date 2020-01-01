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وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل رقمًا قياسيًا بالإصابات بكورونا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل رقمًا قياسيًا بالإصابات بكورونا



القدس المحتلة / سما /

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 3594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم قياسي للإصابات المسجلة يوميًا منذ انتهاء الإغلاق الثاني في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبحسب الوزارة، فإن معدل الاختبارات الإيجابية ارتفع بنسبة 4.2%، وفقًا لموقع يديعوت أحرونوت.

وأشارت إلى هناك 472 حالة حرجة، و119 مصابًا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين أن الوفيات بلغت 3111.

ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بفرض إغلاق ثالث، وسط معارضة شديدة من وزراء مجلس الكورونا.

وتتهم بعض الأحزاب الإسرائيلية أن نتنياهو يطالب بالإغلاق بحجة ظهور طفرة جديدة في العالم من سلالة كورونا، لخدمة نفسه سياسيًا.

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