مغادرة أول رحلة من تل ابيب إلى المغرب .. فما الإشاراة التي زُينت الطائرة بها؟

القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال، أوفير جنلدمان،، أن أول طائرة ستغادر من تل ابيب متجهة إلى المغرب اليوم الثلاثاء، حاملة إشارة "الخمسة" التي تشير إلى الحظ الجيد.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستتجه رحلة العال التاريخية إلى الرباط في المغرب الثلاثاء حاملة وفدا رفيعا"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "وزينت الطائرة خصيصا بإشارة الخمسة التي تشير للحظ الجيد وتعكس التقاليد المشتركة، وكلمة السلام بالعبرية والإنجليزية والعربية"، حسب قوله.

يذكر أن إشارة "الخمسة" تشتهر في المغرب بأنها تحمي من الحسد، وتجلب حسن الطالع.