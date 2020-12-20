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غاردنر: يجب على بايدن طرد جميع سفراء ترامب "189 دبلوماسي" كرد اعتبار لأوباما

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 05:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غاردنر: يجب على بايدن طرد جميع سفراء ترامب "189 دبلوماسي" كرد اعتبار لأوباما



واشنطن/سما/

يعمل سفراء الولايات المتحدة حسب اختيار الرئيس ويحتاجون إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل توليهم مناصبهم.

ومنذ توليه منصبه أجرى دونالد ترامب نحو 189 تعيينا للسفراء شملت دبلوماسيين من وزارة الخارجية.

وتعليقا على ذلك قال أنتوني غاردنر السفير الأمريكي في عهد باراك أوباما لدى الاتحاد الأوروبي، إنه يجب على الرئيس المنتخب جو بايدن طرد جميع سفراء الرئيس ترامب في 20 يناير 2021 كرد فعل متبادل على إقالة ترامب جميع دبلوماسيي الرئيس باراك أوباما في اليوم الأول من عام 2017.

وأضاف غاردنر عبر حسابه على "تويتر": "قبل 4 سنوات بالضبط تلقيت برقية من فريق ترامب القادم لأغادر في 20 يناير، وحان الوقت لخروج برقية مماثلة الآن: على جميع السفراء المعينين من قبل ترامب الرحيل في الـ20 من يناير".


وأشار إلى أن غوردون سوندلاند الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2020، قد "وصم بالعار" وأعيد إلى الوطن، مضيفا أن الوقت قد حان لإرسال أشخاص مؤهلين إلى مناصب مهمة.

#أنتونتي غاردنر #جو بايدن #دونالد ترامب #باراك أوباما #سفراءترامب #الاتحاد الاوروبي #تويتر #غوردون سوندلاند

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