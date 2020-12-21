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مصر تنفي ايقاف حركة الطيران في البلاد

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنفي ايقاف حركة الطيران في البلاد



القاهرة/سما/

نفت وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران في البلاد.

جاء هذا في بيان نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بيان اعلامي هام القاهرة في 21 ديسمبر 2020 صرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام ان...

Posted by ‎وزارة الطيران المدني المصرية‎ on Monday, December 21, 2020

 ونقل البيان عن باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.


وأضاف البيان أنه:" لا صحة لما أثير علي بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية".

وتابع البيان:" هذا وتهيب وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني".

ودعا إلى توخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على إثارة البلبلة.

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