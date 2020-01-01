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فيديو نادر... أحمد زكي ينسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب أسامة بن لادن

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو نادر... أحمد زكي ينسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب أسامة بن لادن



وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء تلفزيونيا أجراه الفنان الراحل، أحمد زكي، قبل أكثر من 15 عاما.

وكان أكثر ما جذب جمهور "السوشيال ميديا" انفعال أحمد زكي في اللقاء، الذي أجراه  لصالح فضائية "دريم" المصرية، عندما طرح الإعلامي المصري، محمود سعد، سؤالا بشأن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن.

فعندما سأل محمود سعد أحمد زكي عن حقيقة أنباء تجسيده شخصية أسامة بن لادن في عمل فني جديد، أزال الممثل الميكروفون من ملابسه وأنهى اللقاء، في إشارة منه إلى نفيه تلك الشائعة.


وأدلى أحمد زكي في لقائه مع محمود سعد بالعديد من الاعترافات، منها أنه يذهب إلى طبيب نفسي لكي يعالج نفسه من أزمة التقليل دائما من نجاحاته والاستهانة بها.

كما اعترف زكي في اللقاء أنه شخص عصبي جدا لأن "لديه دم"، بحسب تعبيره.

وتابع في اللقاء التلفزيوني أنه جنونه الناجم عن حبه لإتقان عمله وورطته في مشهد صعب في فيلم "موعد على العشاء"، وهي حبسه داخل ثلاجة الموتى في المشرحة.


توفي أحمد زكي في 27 مارس/ آذار 2005، عن عمر ناهز 56 عاما، بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركا وراءه رصيدا فنيا يزخر بالعديد من الأفلام المهمة، منها على سبيل المثال ودون الحصر "البيه البواب" و"ناصر 56" و"أيام السادات" و"الليلة الموعودة" و"ضد الحكومة" و"زوجة رجل مهم".

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