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جونسون يؤكد "استمرار المشاكل" في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يؤكد "استمرار المشاكل" في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي



وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المشاكل لا زالت موجودة في محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإن بريطانيا ستنمو بقوة بدون اتفاق.

وأكد جونسون في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين، ردا على سؤال: هل سيكون هناك اتفاق للتجارة؟ أن "الموقف لم يتغير: توجد مشاكل... من المهم جدا أن يتفهم الجميع أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها بشكل كامل وأيضا أننا يجب أن يكون بمقدورنا السيطرة على مصائدنا للأسماك"، بحسب رويترز.


وتابع جونسون: "شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مُرضية للمملكة المتحدة. وبالتأكيد نحن يمكننا التغلب على أي صعوبات يجري القاؤها في طريقنا. ليس أننا لا نريد اتفاقا لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مُرضية تماما".

ولفت الوكالة إلى أنه ما لم يتمكن جونسون من إبرام اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في الأيام العشرة المقبلة فإن المملكة المتحدة ستنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عند الساعة 2300 بتوقيت لندن بدون اتفاق.

ومن شأن اتفاق للتجارة بعد بريكست أن يضمن بقاء تجارة السلع، التي تشكل ما يصل إلى نصف إجمالي التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المتحدة البالغة حوالي تريليون دولار، بدون رسوم جمركية أو حصص.

والفشل في إبرام اتفاق لتجارة السلع سيثير صدمة في أرجاء الأسواق المالية ويلحق ضررا بالاقتصادات الأوروبية ويضع عقبات على الحدود بين الجانبين ويعرقل سلاسل الإمداد.

وفي حال عدم إبرام اتفاق للتجارة ستخسر بريطانيا نفاذا خاليا من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم 450 مليون مستهلك بين ليلة وضحاها.

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