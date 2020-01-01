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أكثر هاتف "آيفون" مبيعا خلال 2020

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر هاتف "آيفون" مبيعا خلال 2020



وكالات

كشفت تقارير عن أكثر هاتف "آيفون" مبيعا خلال عام 2020، الذي شهد تأجيلا في الطلب بسوق الهواتف الذكية نتيجة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب تقرير "أومديا" وهي شركة تحليل بيانات، احتل هاتف "آيفون" 5 مراكز في قائمة أكثر الهواتف الذكية مبيعا خلال العام المنصرم، بما فيها المركز الأول.

هاتف آيفون سقط من الطائرة
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هاتف "آيفون" يسقط من الطائرة ويبقى يعمل مع تسجيل كل شيء... فيديو
ومن الملاحظ في نتائج التقرير اختفاء هاتف "آيفون 12" الجديد الذي طرح في 2020 من القائمة بكل طرازاته، كما أنها تعكس ميل الجمهور المستهلك لهواتف "آيفون" الرخيصة والأكبر حجما.
وتربع هاتف "آيفون 11" الذي طرح العام الماضي 2019 القائمة، الذي يشير التقرير إلى أنه حقق مبيعات بلغت 37.7 مليون وحدة  في الربع الأول من 2020.

وتفوق "آيفون 11" على هاتف "آيفون إس إسي" الاقتصادي، الذي احتل المركز الخامس في القائمة، بمييعات بلغت 8.7 مليون وحدة.

بعد ذلك، يأتي هاتف "آيفون إكس آر"، الذي جاء في المركز السادس، بمبيعات بلغت 8 مليون وحدة.

المركز الرابع في قائمة أكثر هاتف "آيفون" مبيعا في 2020 كان "آيفون 11 برو ماكس" كبير الحجم نسبيا بالمقانة مع "آيفون 11"، والذي تمكن من تحقيق مبيعات 7.7 مليون وحدة في النصف الأول من 2020، وكان نصيبه المركز السابع في قائمة أكثر الهواتف الذكية مبيعا.

أما المركز الخامس والأخير، فكان من نصيب "آيفون 11 برو"، الذي باع 6.7 مليون وحدة خلال العام 2020، كما أنه احتل المركز الأخير في ترتيب أكثر الهواتف مبيعا خلال العام الحالي.

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