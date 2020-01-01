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جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تتجاوز 18 مليون اصابة بكورونا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 03:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تتجاوز 18 مليون اصابة بكورونا



واشنطن/سما/

تجاوز عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الإثنين.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء الإثنين 18.006.061 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319,190 حالة وفاة.

ويأتي تخطّي الولايات المتّحدة هذه العتبة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأميركيين باللقاح تلقّى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً) الإثنين مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة “أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق”.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تلقّى الجمعة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونغرس.

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