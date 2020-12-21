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الموت يفجع الفنان المصري كريم عبد العزيز

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع الفنان المصري كريم عبد العزيز



وكالات

توفي، اليوم الاثنين، علي عبد العزيز، عم الفنان المصري كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج محمد عبد العزيز والمخرج عمر عبد العزيز.

ذكر ذلك الفنان كريم عبد العزيز، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" وقال: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى على عبد العزيز ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له".

كما أعلن الخبر أيضا المخرج المصري هاني لاشين، الذي كتب على "فيسبوك": "توفي في لندن اليوم أخي الحبيب علي عبد العزيز، اللهم ارحمه وصبرنا".

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "١٩١٩" للكاتب أحمد مراد، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري

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