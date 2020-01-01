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سلالة كورونا الجديدة..سكان لندن يهربون بشكل جماعي

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



لندن/سما/

بدأ سكان العاصمة البريطانية لندن مغادرتها بشكل جماعي بعد قرار تشديد قيود الحركة إثر كشف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تكدست حشود المواطنين في محطات القطار الرئيسية بالمدينة قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.

وتشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد.

وفي تحول مفاجئ، ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططا للسماح للعائلات بالتواصل خلال فترة الأعياد، حيث حذرت الحكومة من سلالة جديدة من فيروس كورونا "خارج نطاق السيطرة".

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالي فهي أشد عدوى".

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