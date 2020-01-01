  1. الرئيسية
  2. الصحة

كيف تتحقق من وجود حشرات بق الفراش في منزلك؟

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتحقق من وجود حشرات بق الفراش في منزلك؟



وكالات

يختبئ بق الفراش في الشقوق والأثاث وغيرها من الأماكن داخل المنزل، ويخرج ليلا ليتغذى من دم الإنسان.

وقد لا تثير اللدغات وحدها الشك في انتشار بق الفراش، وبدلا من ذلك، عليك أن تكون على دراية بالعديد من الأدلة التي تسلط الضوء على وجودها.


ووفقا لشركة مكافحة الحشرات Rentokil، هناك أربع علامات رئيسية تدل على وجود بق الفراش في منزلك.

-بقع داكنة:

أول شيء يجب أن تبحث عنه هو "البقع الداكنة أو السوداء" التي قد تكون على المرتبة أو المنطقة المحيطة بالفراش، والناتجة عن فضلات بق الفراش الجافة.

-الرائحة:

تطلق الحشرات روائح تسمى "فيرومونات إنذارية". ووُصفت الرائحة بعدة طرق مختلفة، وقورنت برائحة الكزبرة أو ما يشبه رائحة العفن.

ومن علامات وجود بق الفراش في المنزل أيضا، رصد حشرات صغيرة أو بيض أبيض صغير في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث. بالإضافة إلى علامات لدغ على الجلد.

وبالطبع، أوضح علامة على وجود مشكلة بق الفراش هو رؤيتها بنفسك.وعلى الرغم من أن طول الحشرة يصل إلى 5 مم، لا يزال من الممكن رؤيتها وملاحظة جلودها المتساقطة.

وإذا لاحظت أي نشاط لبق الفراش، فمن الأفضل أن تسعى للحصول على خدمات احترافية في أسرع وقت ممكن، فربما من الصعب التخلص منها بنفسك.


وقد لا يدرك الناس أن لديهم مشكلة، لأن اللدغات عادة ما تكون غير مؤلمة وقد لا يخطر ببال أي شخص مراقبة الطفيليات.

والسرير والفراش ليسا المنطقة الوحيدة التي تحتاجها للبحث عن بق الفراش، حيث يمكن أن تظهر في السجاد والبطانة، وحواف الألواح الخشبية، وألواح الأرضية الخشبية، والجص المتصدع أو المكسور، وفي المقابس الكهربائية.

ويمكن أن تختبئ هذه الآفات المخادعة أيضا في الأدراج وخزائن الملابس.

ويحب فحص أي مكان ينام فيه الشخص بانتظام، بحثا عن بق الفراش، حيث يحتاج إلى سهولة الوصول إلى "وجبة الدم" في الليل.

وعلاوة على ذلك، فإن بق الفراش "ينجذب إلى حرارة الجسم، وينتج ثاني أكسيد الكربون من أنفاسنا".

ونظرا لأن بق الفراش يتكيف جيدا مع السفر، فقد ينطلق في رحلة إلى منزلك بعد شراء أثاث من متجر لبيع الأشياء المستعملة أو القديمة، ولذلك يجب فحص مثل هذه المقتنيات ومعالجتها من قبل خدمة مكافحة الآفات قبل أخذها إلى المنزل.

هل يمكن منع بق الفراش؟


تطمئن شركة Rentokil الناس بأن وجود بق الفراش "لا ينعكس على معايير النظافة الخاصة بشخص ما بأي شكل من الأشكال".

وتشمل أهم النصائح لمنع تواجد هذه الآفة، غسل الملابس وتجفيفها "بأعلى درجات حرارة ممكنة".

بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة الفوضى من منزلك لإعطاء البق أماكن أقل للاختباء.

ويمكن أن يضمن تفريغ وتنظيف المكنسة أيضا عدم نقل بيض بق الفراش إلى مناطق أخرى من المنزل.

#حشرات بق الفراش #حشرة البق #بق الفراش #مكافحة الحشرات #يرومونات إنذارية #منع بق الفراش

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

المستشفى الأمريكي يفتح أبوابه اليوم .. وغير مخصص لهذه الفئة

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

الأخبار الرئيسية

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

مفوض "الأونروا" يعلن عن تاجيل راتب شهر ديسمبر في مناطق العمليات الخمسة

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

7

استشهاد شاب عند باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس