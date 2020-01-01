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إحباط تهريب 18 مليون قرص مخدر في السعودية - فيديو

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحباط تهريب 18 مليون قرص مخدر في السعودية - فيديو



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط مخطط اجرامي لتهريب أكثر من 18 مليون قرص أمفيتامين مخدر، وذلك بالتعاون بين مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك.


وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، أن "المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج نحو (18.933.823) قرص أمفيتامين، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 16 متهما بينهم 10 مواطنين و6 مقيمين".

وأوضح، أن "رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض على 5 مواطنين، ضبطت بحوزتهم أكثر من 9 ملايين قرص أمفيتامين مخدرة مخبأة داخل عبوات حديدية".

وأضاف أنه "تم في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بخلية إجرامية في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، والقبض على 5 مواطنين و5 مقيمين، وضبط بحوزتهم أكثر من 5 ملايين قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس".

وأشار إلى أنه "تم في العملية الأخرى الإطاحة بمقيم

#مخدرات #السعودية #تهريب المخدرات #قرص أمفيتامين

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