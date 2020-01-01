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الصحة العالمية: الخبراء سيحصلون على مزيد من التفاصيل حول سلالة كورونا الجديدة خلال أيام

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: الخبراء سيحصلون على مزيد من التفاصيل حول سلالة كورونا الجديدة خلال أيام



وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خبراءها سيحصلون على مزيد من التفاصيل حول التأثير المحتمل للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

وقالت مديرة الفريق الفني الخاص بمحاربة "كوفيد-19" التابع لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركخوف، إن العلماء يدرسون رد الفعل المناعي على الفيروس وستكون هناك نتائج خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وقارنت بين السلالتين المكتشفتين في جنوب إفريقيا وبريطانيا، مشيرة إلى عدم وجود أي صلة بينهما، وأنهما سلالتان مختلفتان.

يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارا من السابقة.

وأعلنت عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.

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