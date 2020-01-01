اصابة علاء علوان بكورونا

غزة/سما/

كشفت تقارير صحفية محلية الاثنين عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

وأكدت التقارير أن علاء علوان المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزيتون المنافس في دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" تعرض للإصابة بالفيروس.





وسبق ذلك بعدة ساعات تأكيد إصابة والد المدرب بـ "كوفيد - 19" أيضًا، علمًا أن المدير الفني علوان يتمتع بصحة جيدة، وقام بعزل نفسه حتى يقضي فترة الحجر، ويتماثل للشفاء، حيث سيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل تام قريبًا.



يشار إلى أن العشرات من الرياضيين في قطاع غزة تعرضوا للإصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع القليلة الماضية.