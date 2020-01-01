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بيغ رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيغ رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها



وكالات

بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، كشف مسؤول بارز في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عن المبلغ الذي ينفقه البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" على بناء عضلاته.


وكشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عادل فهيم، أن الاتحاد المصري لا ينفق على "بيغ رامي"، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة، وليس المحترفين، خاصة أن اللعبة مكلفة جدا.


ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن فهيم قوله إن "مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيغ رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبرى، وبذلك يكون بيغ رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها".


وكان "بيغ رامي" قد توّج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، وفق ما نقل موقع جريدة "المصري اليوم" القاهرية.

ورغم إصابة "بيغ رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية، بحسب الجريدة.

وكانت "اليوم السابع" قد نقلت عن "بيغ رامي" قوله إن تحقيق اللقب لم يكن أمرا سهلا، بل نتاج جهد وعمل طوال السنوات الثماني الماضية.

#بيغ رامي #رامي السبيعي #رئيس الاتحاد المصري والعربي #عادل فهيم #الاتحاد المصري

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