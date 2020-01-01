  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع مخاوف كورونا وحزمة التحفيز

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع مخاوف كورونا وحزمة التحفيز



وكالات

أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" في بورصة نيويورك على انخفاض بعد تقليص خسائر مني بها في التعاملات المبكرة، وسط تذبذب السوق متأثرة بمخاوف سلالة كورونا الجديدة وحزمة التحفيز الحكومي.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بشكل طفيف في المنطقة الحمراء لكن أسهم الشركات المالية ساعدت مؤشر "داو جونز" على تغيير مساره ليغلق على مكاسب متواضعة.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا 37.40 نقطة، أو 0.12 %، إلى 30216.45 نقطة بينما تراجع "ستاندر أند بورز 500" القياسي 14.49 نقطة، أو 0.39 %، ليغلق عند 3694.92 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا 13.12 نقطة، أو 0.1 %، إلى 12742.52 نقطة.

وتوصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق المساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة بعد أشهر من مشاحنات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومن المتوقع إقرار حزمة دعم قيمتها 900 مليار دولار في وقت لاحق

#الأسهم الأمريكية #مخاوف كورونا #فيروس كورونا #سلالة كورونا الجديدة #سلالة كورونا #بريطانيا #مؤشر ناسداك #مؤشر داو جونز #الحزب الجمهوري #الحزب الديمقراطي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

جنود في الجيش الإسرائيلي يتلقون رسائل تهديد نصية.. هذه فحواها

المستشفى الأمريكي يفتح أبوابه اليوم .. وغير مخصص لهذه الفئة

شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

الأخبار الرئيسية

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

مفوض "الأونروا" يعلن عن تاجيل راتب شهر ديسمبر في مناطق العمليات الخمسة

العاروري يُعلق على إمكانية حدوث صراعات داخل فتح.. وادارة بايدن قد تختلف عن سابقاتها بموضوعين!

7

استشهاد شاب عند باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس