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"الملك المصري" يتصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الملك المصري" يتصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز



سما

يتربع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع اقتراب نهاية منافسات الدور الأول لبطولة "البريمير ليغ".

ويتصدر "الفرعون صلاح" قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، متقدما بفارق هدفين أما الثلاثي: الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب خط وسط فريق إيفرتون، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، والإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي).

وفي ما يلي قائمة هدافي "البريمير ليغ" بعد انتهاء معظم مباريات الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وبقاء مباراة من الجولة الثانية عشرة للدوري:


1- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (13 هدفا)

2- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (11 هدفا)

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (11 هدفا)

الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (11 هدفا)

3- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (9 أهداف)

الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (9 أهداف)

البرتغالي برونو فيرنانديز (خط وسط مانشستر يونايتد) – (9 أهداف)

4- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (8 أهداف)

5- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (7 أهداف)

6- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (6 أهداف)

الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامبتون) – (6 أهداف)

7- البرتغالي ديوغو جوتا (مهاجم ليفربول) – (5 أهداف)

الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (5 أهداف)

البرازيلي روبرتو فيرمينو(مهاجم ليفربول) – (5 أهداف)

السنغالي ساديو ماني (مهاجم ليفربول) – (5 أهداف)

الإنجليزي جاك غراليش (مهاجم أستون فيلا) – (5 أهداف).

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