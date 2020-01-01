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باكستان: لن نطبّع مع إسرائيل أو نعترف بها قبل حل القضية الفلسطينية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان: لن نطبّع مع إسرائيل أو نعترف بها قبل حل القضية الفلسطينية



وكالات

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية، نافيا أي ضغوط على باكستان للاعتراف بإسرائيل.


وقال قريشي بعد زيارة استمرت يومين إلى الإمارات إنه تحدث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وأوضح هذا الأمر وأكد أنه "لا يوجد ضغط علينا من قبل أحد".

وأضاف: "سمعت وفهمت لماذا اتخذت الإمارات الخطوات التي تبنتها للاعتراف بإسرائيل، وعرضت موقف باكستان بشأن هذه القضية بوضوح شديد".

وأوضح أنه أطلع القيادة الإماراتية على سياسة باكستان وأن "إسلام آباد ستتخذ قرارات تضمن مصالحها".

#باكستان #علاقات مع اسرائيل #القضية الفلسطينية #محمود قريشي

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