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موعد مباراة الأهلي وسونيديب النيجري في أفريقيا 2020 القنوات الناقلة مجانا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الأهلي وسونيديب النيجري في أفريقيا 2020 القنوات الناقلة مجانا



القاهرة / سما

كشفت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي المصري وسونيديب النيجري والقنوات الناقلة من ملعب جينرال سيني كونتش في النيجر؛ لحساب ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت المصادر بأن موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أفريقيا، يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وفلسطين وسوريا والأردن وليبيا، الثالثة لدى تونس والمغرب والجزائر.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ماتش الاهلى وسونيديب بأفريقيا، ينطلق في تمام السادسة وفق التوقيت المحلي بالإمارات وسلطنة عمان، فيما تكون الساعة الخامسة بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق.

ويدخل بطل أفريقيا النسخة الأخيرة إلى الحفاظ على لقبه، على الرغم من خسارته جهود عدد من أبرز نجومه ومدربه بيتسو موسيماني الذين أثبتت الفحوصات الطبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل السفر للنيجر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب:

وحظيت بعثة الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ باستقبال حافل من السفير المصري في النيجر وعدد من أعضاء الجالية هناك، فيما أجرى اللاعبون عصر أمس، حصة تدريبية مكثقة استعدادا للموقعة ضد نادي سونيديب.

وقال النادي الأهلي في تغريده على حسابه الموثق بموقع تويتر، الليلة: لا وقت لنضيعه، أبطالنا جاهزون لاقتناص النجمة العاشرة، فريقنا سيواجه سونيديب في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا، يلا يا أهلي.

وذكرت المصادر أن هذا اللقاء المهم للفريق الأحمر، يبث حصريا على قناة النادي الأهلي الرسمية، مبينة أنه يمكن للمشاهدين متابعتها على اليوتيوب أو ضبط ترددها على النايل سات كالتالي: 11747 - 12341 h.

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