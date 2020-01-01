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"وول ستريت جورنال": لقاح "سينوفاك" الصيني يثبت فعاليته في تجارب البرازيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": لقاح "سينوفاك" الصيني يثبت فعاليته في تجارب البرازيل



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن لقاح كورونا الذي تنتجه الشركة الصينية "سينوفاك بيونتيك" أثبت فعاليته في التجارب التي أجريت في المراحل الأخيرة بالبرازيل.

وذكرت الصحيفة أن البرازيل هي أول دولة في العالم تكمل تجارب المرحلة الأخيرة من اللقاح الذي يتم اختباره أيضا في إندونيسيا وتركيا.

وينظم معهد بوتانتان بولاية ساو باولو التجارب في المرحلة الأخيرة من فيروس كورونا في البرازيل.

وأوضحت "وول ستريت" في تقريرها أن نتائج التجارب البرازيلية وضعت اللقاح الصيني فوق عتبة 50٪ التي يعتبرها العلماء الدوليون ضرورية لحماية الناس.

وأشارت الصحيفة إلى أن معهد بوتانتان يستعد للإعلان يوم الأربعاء عن معدل فعالية اللقاح الصيني.

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