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بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا على الهواء مباشرة

الإثنين 21 ديسمبر 2020 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا على الهواء مباشرة



واشنطن/سما/

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها، الاثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

وشكر بايدن "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا"، وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبرا أنهم "أبطال حقيقيون". كما وجه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

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