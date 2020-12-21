اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

باريس / وكالات /

هدد محامي موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم بإبلاغ جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

وأعلن مكتب المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية سيفاج تورسيان، ممثلاً عن 165 موظفًا مدنيًا وعسكريًا يعملون في الإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية، بأنه وجه تنبيهًا لرئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله ناتاليا أبوستولوفا، جاء فيه أنه "إذا لم يتم حل القضية الحالية بحلول نهاية عام 2020، فسنقوم بإحالتها وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أن قام وزير المالية الفلسطيني بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني".

وقال في بيان، صدر باللغتين العربية والفرنسية، إنه "بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية، وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها".

وأشار البيان، إلى أنه تم إرسال 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة من أغسطس/آب 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتم توجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو/حزيران 2020، بالإضافة إلى رسالتين تم توجيههما إلى رئيس الوزراء في أغسطس/آب 2019، كما تم رفع شكوتين جنائيتين في شهري مايو/أيار وأغسطس/آب 2020 ضد وزير المالية، على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة.

وقال البيان، يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين، وقد قضت العديد من القرارات الصادرة مؤخرًا عن المحكمة العليا في عام 2020 بوضوح بأن حجة المدعي العام التي يلمح فيها إلى أن قرارات السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون "محصنة" من الرقابة القضائية معيبة لأن هذه الحجة غير شرعية، "مما يدفع القضاء إلى اعتبارها وصمة عار حقيقية للشرعية ويرغبون بالإجماع تقريبًا في إزالتها من العالم القانوني في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون".

وأوضح، أن هذه الكلمات القوية التي وردت في الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية تفضح جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في مجال بناء العدالة، والقضاة الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل العدالة لديهم سبب للشعور بأنه يتم اهمالهم ونبذهم بينما يُنسب الفضل إلى المؤسسات الأوروبية في دعم عملية بناء العدالة، مؤكدا أن "قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة".

ولفت إلى بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) في الأراضي الفلسطينية تأسستمنذ حوالي 15 عامًا لمساعدة السلطة الفلسطينية "في بناء مؤسساتها التي تركز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة" وقد تم تخصيص أموال أوروبية كبيرة للبعثة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2020، موضحا أنه "يمكن تفسير هذه القضية الحساسة على أنها تعتبر فشلًا للمساعدة الأوروبية وأنها تثير التساؤلات حول المساعدة المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية لبناء "دولة القانون".

واختتم البيان، بالقول "منذ عدة سنوات بالقلق من تعطيل جميع المؤسسات العاملة في رام الله".

تورسيان

دكتوراه في القانون

محامي في فريق عمل باريس

محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية

بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS)

15 شارع طوكيو

عمارة أبراج، الطابق الثالث

رام الله

السيدة ناتالياأبوستولوفا،

رئيسة البعثة

21 ديسمبر 2020

المرجع. : 165 موظفًا من وظفي السلطة الفلسطينية ضد بعثة السلطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي

- المرفقات

عزيزتي السيدة أبوستولوفا،

يشرفني أن أكتب إليكم بصفتي محاميًا لـ 165 موظفًا مدنيًا وعسكريًا من موظفي السلطة الفلسطينية.

تم قطع رواتب موكليني بشكل غير قانوني بموجب قرارات صادرة عن وزير المالية في السلطة الفلسطينية.

بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا مختلفًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية.

وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها.

تم إرسال 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة من أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020

وتم توجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو 2020 بالإضافة إلى رسالتين تم توجيههما إلى رئيس الوزراء في أغسطس 2019.

تم أيضًا رفع شكوتين جنائيتين في شهري مايو وأغسطس 2020 ضد وزير المالية على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة.

وجه زملائي الفلسطينيون تنبيهًا لرئيس مجلس القضاء الانتقالي جاء فيه كما يلي:

"انطلاقًا من القرار الصادر بموجب القانون رقم (17) لسنة 2019 بتشكيل مجلس قضائي أعلى انتقالي يعهد إليه بإصلاح وتحسين السلطة القضائية والنيابة العامة بما يكفل سيادة القانون واستقلال القضاء والحق في تحقيقالعدالة والفصل بين السلطات ومنح جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك... نعلمكم أنه فيما يتعلق بالعديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا (المرفقة)، رفضت الجهات الرسمية ذات الصلة تنفيذ هذه القرارات والأحكام في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون هناك عملية إصلاح قضائي جارية. كما ورفضت النيابة العامة الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من مخاطبتها مرارًا وتكرارًا في هذا الصدد ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. إن امتناع النيابة العامة عن اتخاذ أي إجراء بخصوص التظلمات المقدمة لها (المرفقة) يشكل تقصيرًا في أداء واجبات وظيفتها وإنكارًا للعدالة من قبل النيابة العامة التي تعتبر أحد أعمدة العدالة والتي يُعهد إليها بالمساهمة في الإصلاح القضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الانتقالي قام بزيارة المدعى عليهم بشأن جرائم رفض تنفيذ الأحكام (من قبل وزير المالية)، والتي قد تشكل مساومة على مبدأ الحياد بين المتقاضين ومبدأ سيادة القانون وتشكل خرقًا جسيمًا لمبدأ المساواة وفقًا لنص المادتين السادسة والتاسعة من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وبما يتعارض مع مبادئ الإصلاح القضائي.

إن رفض تنفيذ الأحكام يعيق تقدم الإصلاح القضائي ويقوض أي جهود لتحقيق هذا الهدف وينال بشكل خطير من كرامة القضاء ويقوض استقلال القضاء ومكانته ويعتبر خرقًا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.

لذلك، فإننا نلتمس منكم التعامل مع مشكلة رفض تنفيذ الأحكام ومتابعة الشكاوى الجنائية ضد من هم في السلطة لأن هذا من أهم ركائز نجاح عملية الإصلاح التي تهدف إلى تشكيل مجلسكم الموقر. ."

يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين

قضت العديد من القرارات الصادرة مؤخرًا عن المحكمة العليا في عام 2020 بوضوح بأن حجة المدعي العام التي يلمح فيها إلى أن قرارات السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون "محصنة" من الرقابة القضائية معيبة لأن هذه الحجة غير شرعية، "مما يدفع القضاء إلى اعتبارها وصمة عار حقيقية للشرعيةويرغبون بالإجماع تقريبًا في إزالتها من العالم القانوني في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون".

هذه الكلمات القوية التي وردت في الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائيةتفضح جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في مجال بناء العدالة،

القضاة الفلسطينيون الذين يناضلون من أجل العدالة لديهم سبب للشعور بأنه يتم اهمالهم ونبذهم بينما يُنسب الفضل إلى المؤسسات الأوروبية في دعم عملية بناء العدالة.

إن قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة.

هذه الكلمات القوية ، المكتوبة في أحكام المحكمة العليا ، تحيّر كل الجهات الفاعلة والمؤسسات في بناء العدل.

لدى القضاة الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل العدالة سبب للشعور بالتخلي عنهم بينما يُنسب الفضل إلى المؤسسات الأوروبية في دعم عملية بناء العدالة الفلسطينية.

كما قضت بعض قرارات المحكمة العليا بأن التمييز ضد الفلسطينيين على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي أو الإعاقة محظور بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، وأن قرارات قطع الرواتب هي قرارات تمييزية ضد الفلسطينيين من موظفي الدولة.

تشعر 165 عائلة قوامها عدة مئات من الفلسطينيين المحرومين من دخولهم منذ عدة سنوات بالقلق من هذا التعطيل الدراماتيكي للحكومة الفلسطينية.

إن قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة.

وحتى بعد 17 قرارًا قضائيًا قضت بعد قانونية قرارات قطع الرواتب، تستمر حكومة فلسطين في تجاهلها وتعتبر نفسها فوق دولة القانون.

تأسست بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية منذ حوالي 15 عامًا لمساعدة السلطة الفلسطينية "في بناء مؤسساتها التي تركز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة".

جاءت هذه المبادرة في أعقاب تعبير قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2004 عن "استعدادهم لدعم السلطة الفلسطينية في تحمل المسؤولية عن القانون والنظام، ولا سيما تحسين الشرطة المدنية وقدرات إنفاذ القانون".

يجب أن تدرك بعثة الشرطة الأوروبية هذه القضية الحساسة الحالية من حيث قدرة البعثة الأوروبية على تفعيل قدرة مؤسسات الدولة على تطبيق القرارات القضائية على نفسها.

يمكن تفسير هذه القضية الحساسة على أنها تشكل فشلًا للمساعدة الأوروبيةالمقدمة للسلطات الفلسطينية التي تظهر عدم استعدادها لتنفيذ قرارات المحكمة العليا.

بالإشارة إلى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعديل وتمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية، تم تخصيص مبالغ هائلة إلى البعثة من عام 2006 إلى عام 2020 من الأموال الأوروبية.

وبالتالي، فيما يتعلق بالقضية الحساسة الحالية، يمكن أن تكون تلك المساعدات المالية الأوروبية الهائلة للسلطة الفلسطينية لبناء "دولة القانون" موضع تساؤل وشك.

في ظل ما تقدم، أود إبلاغكم بأنني مكلف بإحالة القضية وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطات الفلسطينية إذا لم يتم حل المشكلة الحالية بحلول نهاية عام 2020.

تجدون مرفقًا جميع المستندات التي أشرنا إليها والتي قمنا بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية حتى تتمكنون من قراءتها وفهمها دون عناء:

- قائمة بأسماء 165 موظفًا صدرت لصالحهم قرارات من محكمة العدل العليا تقضي بدفع رواتبهم (مع مراجع الأحكام)

- 17 قرارًا صادرًا عن محكمة العدل العليا الفلسطينية في الفترة من سبتمبر2018 إلى نوفمبر 2020

- 10 رسائل للنائب العام

- رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي

- رسالتان إلى رئيس الوزراء

- شكويان جنائيتان ضد وزير المالية.

أرسل لكم أيضًا جميع المستندات الأصلية باللغة العربية.

سأكون في خدمتكم لإيجاد حل في الأيام المقبلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير